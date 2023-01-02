Четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом в Минводах 2 января

Пострадавшие попали в больницу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Праздничные дни едва не стали траурными для шести человек в Минеральных Водах - четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом 2 января 2023 года.

- Реагирование от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 8 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России 1 человек и 1 единица техники, - сообщили в пресс-службе Главном управлении МЧС по Ставропольскому краю.

Помощь подоспела вовремя - все пострадавшие остались живы, их доставили в районную больницу.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Телеграм-канале, что новогодняя ночь прошла в регионе без серьезных происшествий и крупных ДТП, и призвал сотрудников всех служб - экстренных, коммунальных, дорожных - сделать все, чтобы и оставшиеся праздничные дни прошли спокойно и без ЧП.