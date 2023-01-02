На Ставрополье лихач на малиновой «Ладе» сбил 12-летнего ребенка

Водитель оказался злостным нарушителем. Фото: УГИБДД по СК

2 января 2023 года в Предгорном округе Ставропольского края серьезные травмы получил 12-летний мальчик, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу - в него влетел ВАЗ-2107. Авария произошла в поселке Подкумок на 42 км трассы «Минеральные Воды - Кисловодск».

Как уточнили в Управлении ГИБДД по СК, за рулем легковушки находился 25-летний житель Ессентуков.

- Он получил права только в июне прошлого года. За полгода его трижды привлекали к ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. У водителя произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - сообщили в ведомстве.

Скорость в момент аварии была высокой. Фото: УГИБДД по СК

Двигался водитель на небезопасной скорости. О силе удара можно судить по фото - на нем видна огромная трещина в лобовом стекле малиновой «Лады».

У пострадавшего ребенка диагностирован перелом ноги и травма головы. Школьник госпитализирован в Предгорную районную больницу. По факту ДТП продолжается проверка.

Кстати, в этот же день авария с участием ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе произошла и в Ставрополе. Под колеса иномарки попала 48-летняя женщина и ее 3-летний внук. Водитель признался, что из-за солнца не увидел людей на дороге.