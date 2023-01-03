Понижение температуры и снег ожидается в ближайшие дни на Ставрополье

Настоящая зима придет в край в конце первой недели года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье в ближайшие дни ожидается существенное похолодание. На смену по-весеннему теплым денькам придут морозы и снег.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет снижаться в ночь с 4 на 5 января. Так, в ночь со среды на четверг по краю ожидается дождь со снегом и до – 3 мороза. В Ставрополе также возможен мокрый снег, температура воздуха от 0 до – 2 градусов. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.

Днем 5 января ветер немного стихнет, а воздух прогреется до 3 – 7 градусов тепла. А уже с пятницы 6 января на Ставрополье начнет устанавливаться настоящая зимняя погода со снегом и морозом.