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НовостиОбщество3 января 2023 6:19

Понижение температуры и снег ожидается в ближайшие дни на Ставрополье

На смену весенней погоде придут январские морозы
Алина МАКСИМОВА
Настоящая зима придет в край в конце первой недели года.

Настоящая зима придет в край в конце первой недели года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье в ближайшие дни ожидается существенное похолодание. На смену по-весеннему теплым денькам придут морозы и снег.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет снижаться в ночь с 4 на 5 января. Так, в ночь со среды на четверг по краю ожидается дождь со снегом и до – 3 мороза. В Ставрополе также возможен мокрый снег, температура воздуха от 0 до – 2 градусов. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.

Днем 5 января ветер немного стихнет, а воздух прогреется до 3 – 7 градусов тепла. А уже с пятницы 6 января на Ставрополье начнет устанавливаться настоящая зимняя погода со снегом и морозом.