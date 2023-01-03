В Ставрополе 502 семьям дольщиков помогли с восстановлением прав

"Проблемные" дома ввели в эксплуатацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе продолжается работа по восстановлению прав обманутых участников долевого строительства.

Так, по данным городской мэрии, в прошлом году восстановить свои законные права смогли 502 семьи дольщиков. В 2022 году в эксплуатацию были введены высотки на Пригородной,251А; Ленина, 262; Доваторцев, 86а; Тюльпановой, 10 – вторая и третья позиция.

В 2023 году работа с проблемными домами будет продолжена. Помощи властей ожидают 190 семей – участников долевого строительства, чьи права были нарушены.