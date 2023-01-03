Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 января 2023 8:08

В Ставрополе 502 семьям дольщиков помогли с восстановлением прав

Еще 190 семей ожидают помощи
Алина МАКСИМОВА
"Проблемные" дома ввели в эксплуатацию.

"Проблемные" дома ввели в эксплуатацию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе продолжается работа по восстановлению прав обманутых участников долевого строительства.

Так, по данным городской мэрии, в прошлом году восстановить свои законные права смогли 502 семьи дольщиков. В 2022 году в эксплуатацию были введены высотки на Пригородной,251А; Ленина, 262; Доваторцев, 86а; Тюльпановой, 10 – вторая и третья позиция.

В 2023 году работа с проблемными домами будет продолжена. Помощи властей ожидают 190 семей – участников долевого строительства, чьи права были нарушены.