На Ставрополье студент устроил ДТП с двумя пострадавшими

На Ставрополье правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ДТП с двумя пешеходами. Автоавария произошла в шесть часов вечера на улице Пушкина в Светлограде. Водитель Гранты наехал на двух 61-летних мужчин – местного жителя и гостя из Якутии. Оба они шли по непонятным пока причинам шли по проезжей части

В результате аварии у жителя Якутии оказался сломанным нос, а местный житель с переломом ребер и разрывов легких был доставлен в реанимацию.

За рулем автомобиля находился 19-летний студент, который получил права полтора года назад. На момент аварии был трезв.

По факту аварии проводится проверка.