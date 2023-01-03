Взрывы петард среди ночи возмутили жителей Ставрополя

Жителей высоток в юго-западном районе Ставрополя возмутили взрывы петард в ночное время. Жалобу на неизвестных взрывателей опубликовали местные жители в одном из городских пабликов.

По словам ставропольцев, неизвестные бросали петарды после полуночи среди припаркованных во дворе многоэтажек автомобилей. Момент взрыва одной из петард и мгновенную реакцию автосигнализаций местные жители запечатлели на видео.

- Вот такие петарды всю ночь взрывают в Ставрополе. Идиоты? – возмущаются горожане.

В комментариях жители Ставрополя осудили нарушителей закона о тишине и даже предложили запретить продажу петард.