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НовостиОбщество3 января 2023 9:22

Взрывы петард среди ночи возмутили жителей Ставрополя

Горожане пожаловались на нарушителей тишины в социальных сетях
Алина МАКСИМОВА

Жителей высоток в юго-западном районе Ставрополя возмутили взрывы петард в ночное время. Жалобу на неизвестных взрывателей опубликовали местные жители в одном из городских пабликов.

По словам ставропольцев, неизвестные бросали петарды после полуночи среди припаркованных во дворе многоэтажек автомобилей. Момент взрыва одной из петард и мгновенную реакцию автосигнализаций местные жители запечатлели на видео.

- Вот такие петарды всю ночь взрывают в Ставрополе. Идиоты? – возмущаются горожане.

В комментариях жители Ставрополя осудили нарушителей закона о тишине и даже предложили запретить продажу петард.