СКР проводит проверку по факту отравления газом многодетной семьи в Минводах

Ставропольский следком инициировал проверку по факту отравления многодетной семьи из Минвод угарным газом.

- Следователем СК России выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются очевидцы и потерпевшие, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошел днем 2 января. К счастью, помощь подоспела вовремя – все члены большой семьи остались живы. Супруги и их четверо детей были доставлены в больницу. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает.