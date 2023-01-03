Пенсионерка из Ставрополя отдала аферистам миллион рублей

В Ставрополе 61-летния женщина лишилась всех своих накоплений, поверив мошенникам.

Аферисты убедили ее в том, что кто-то пытается незаконно снять все сбережения, и рекомендовали срочно перевести деньги на «безопасные» счета. Женщина поверила позвонившему ей незнакомцу и поспешила к банкомату – спасать кровно нажитое. В итоге лишилась всех своих накоплений.

- Спустя время, когда деньги не были зачислены обратно на ее счет, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел, - рассказали в пресс-службе МВД по Ставрополью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Полиция Ставрополья просит граждан быть бдительнее при общении с незнакомцами и переводе средств на незнакомые счета.