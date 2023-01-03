Глава Ставрополья отвез родных детей в деревню хоббитов

Глава Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, как проводит досуг в январские выходные. На праздники он никуда не уехал, а остался в крае, и вместе с семьей посетил местные достопримечательности.

Побывал губернатор на оленьей ферме и с детьми посетил деревню хоббитов.

- Сегодня с семьей, с друзьями приехал на оленью ферму, что в Андроповском округе. Тут сделали точку притяжения - «Деревню хоббитов». Симпатично и интересно получилось. Детям понравилось! – рассказал губернатор.

Владимиров отметил, что рад открыть для себя что-то новое в родном регионе.