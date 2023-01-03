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НовостиОбщество3 января 2023 13:24

Коммунальщики Ставрополя вышли на уборку улиц

Сотрудники служб работают в усиленном режиме
Алина МАКСИМОВА

Коммунальные службы Ставрополя продолжают работу в праздничные дни. Так, во вторник 3 января сотрудники городских служб с самого утра приступили к уборке улиц.

По данным горадминистрации, коммунальщики наводили чистоту сразу в трех районах краевой столицы.

Ранее о работе коммунальных служб в праздники сообщил министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин.

Глава ведомства отметил, что министерство держит на контроле бесперебойную работу служб.

На ресурсоснабжающих предприятиях в преддверии длинных выходных были сформированы бригады и организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала. На случай аварии на объектах теплоснабжения подготовлены четыре передвижные котельные, которые готовы к работе в любой точке края. Аналогичную работу провел и краевой водоканал.

Также в усиленном режиме работают и регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами. В крае ежедневно функционируют 500 мусоровозов.