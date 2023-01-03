Ставропольцам напомнили о штрафах за появление в нетрезвом виде в общественных местах

В период длинных выходных органы правопорядка напомнили ставропольцам об ответственности за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах, а также за мелкое хулиганство.

По данным пресс-служба МВД по Ставрополью, за все эти виды нарушения гражданам грозит административная ответственность и наказание в виде штрафа или ареста.

Так, за распитие спиртных напитков и появление в состоянии опьянения в общественных местах нарушителям грозит штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей, а также задержание и арест до 15 суток.

За мелкое хулиганство нарушитель может быть наказан штрафом в размере от 500 до 1 тысячи рублей или арестом сроком до 15 суток.