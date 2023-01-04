3 января на Ставрополье зарегистрированы 7 крупных ДТП

3 января на Ставрополье зарегистрированы 7 ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Госавтоинспекции Ставрополья поделились новой сводкой аварийности за прошедшие сутки. Всего 3 января 3 января в регионе было зарегистрировано 7 ДТП.

- 12 человек пострадали, один погиб, - уточнили в ведомстве.

Также сотрудники Госавтоинспекции 3 января 2023 года задержали на Ставрополье 32 водителя с признаками опьянения. Среди 32 ставропольцев, 4 человека были замечены в вождении в нетрезвом виде уже повторно. Ранее «КП-Ставрополь» писала об автоаварии с участием микроавтобуса и мотоциклиста, водитель мотоцикла скончался.