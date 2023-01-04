Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 января 2023 7:40

3 января на Ставрополье зарегистрированы 7 крупных ДТП

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края
Анфиса КИМЕНИНИКО
3 января на Ставрополье зарегистрированы 7 ДТП.

3 января на Ставрополье зарегистрированы 7 ДТП.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Госавтоинспекции Ставрополья поделились новой сводкой аварийности за прошедшие сутки. Всего 3 января 3 января в регионе было зарегистрировано 7 ДТП.

- 12 человек пострадали, один погиб, - уточнили в ведомстве.

Также сотрудники Госавтоинспекции 3 января 2023 года задержали на Ставрополье 32 водителя с признаками опьянения. Среди 32 ставропольцев, 4 человека были замечены в вождении в нетрезвом виде уже повторно. Ранее «КП-Ставрополь» писала об автоаварии с участием микроавтобуса и мотоциклиста, водитель мотоцикла скончался.