В Пятигорске начинающий водитель сбил 51-летнюю местную жительницу

Женщина была доставлена в больницу в состоянии сильного болевого шока. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставрополья сообщили, что минувшим вечером в Пятигорске начинающий водитель на большой скорости сбил местную жительницу на пешеходном переходе. Она была экстренно доставлена в больницу.

По данным ведомства, ДТП произошло3 января около 18:30 на улице 1-ая Бульварная. Молодой человек, за рулем иномарки «Фольксваген Поло», не предоставил преимущество в движении пешеходу и допустил наезд на 51-летнюю пятигорчанку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В состоянии сильнейшего травматического шока, с многочисленными переломами черепа и таза, она была экстренно доставлена в реанимационное отделение. А 18-летний водитель задержан. Сотрудники ДПС выяснили, что житель Иноземцево получил права 2 месяца назад. Иномарка ему не принадлежит, а страховой полис оформлен не на него.

- По факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в ведомстве.