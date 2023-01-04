В Ставрополе рождественские программы проведут на 8 площадках

В краевой столице праздничные программы на Рождество пройдут на 8 площадках. Фото: Никита МАНЬКО

В администрации города рассказали о насыщенной концертной программе в рождественские дни. Праздничные мероприятия пройдут на 8 площадках Ставрополя.

На открытой площадке на улице Магистральной, 16/1 7 января 2023 года в 10:00 пройдет концерт фольклорного ансамбля «Казачий пикет». Через два часа - в 12:00 артисты выступят уже в новом сквере на пересечении улиц Чехова и Мимоз.

Для детей в сквере Декабристов и в зоне семейного отдыха «Дубовая роща» будут организованы культурно-игровые программы. Меропртиятие анонсировано на 11:00

В 12:00 в сквере на проспекте Юности, 20 пройдет праздник для детей и взрослых. В «Ставропольце» будут ждать зрителей на театрализованное действие в 13:00.

Праздничные мероприятия для ребят и их родителей пройдут в 14.00 на открытой площадке в районе пересечения улицы Руставели и переулка Можайского. Также мероприятие анонсировано на 15:00 в зоне отдыха на природных родниках (улица Пригородная).

К слову, 7 января пространство на площади Ленина станет большой фото-зоной. В период с 15 до 19 часов организаторы мероприятия пригласят фотографов из Ставрополя, которые будут делать снимки для всех желающих

Открытые городские площадки продолжат свою работу и на следующий день. 8 января на улице 50 лет ВЛКС, 8/1, Доваторцев, 53/3 и в сквере Декабристов в 10:00 пройдут игровые программы. А в 11 часов детей и взрослых на рождественскую сказку будут ждать на площадке по улице Космонавтов, 4Б, в 12.00 в сквере «Ореховая роща» и во дворе по улице Ленина, 399.

Для гостей и жителей Ставрополя 8 января в 15 часов пройдет мини-концерт «Сказка скалистого берега» городской капеллы «Кантабиле» в органном зале детской музыкальной школы № 1. А уже в 17:00 детей и взрослых ждут в городском Доме культуры на рождественскую программу «Добрые святки».