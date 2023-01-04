Сотрудники Госавтоинспекции сообщили о сильных туманах на ставропольских трассах

Видимость на дорогах Ставропольского края сильно снижена. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники краевой Госавтоинспекции предупредили водителей о сильных туманах на дорогах. Видимость сильно снижена, возможны возникновения ДТП.

- Видимость — не более 70 метров, - уточнили в краевом ГИБДД.

Автоинспекторы Изобильненского городского округа поделились видеокадрами с автодороги «Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское». Водителям посоветовали снижать скорость и соблюдать дистанцию. Ранее «КП-Ставрополь» сообщала, страшное ДТП в Пятигорске, где начинающий водитель сбил 51-летнюю местную жительницу.