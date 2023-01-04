В Пятигорске 5 января перекроют три трассы

Ограничение запланировано с 7-00 и до окончания мероприятия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Пятигорска сообщил гостям и жителям города-курорта в своем Телеграм-канале о перекрытии нескольких дорог.

- В связи с проведением субботника 5 января на терренкурах горы Машук будет ограничено движение транспортных средств, - уточнил Дмитрий Ворошилов.

Для автомобилистов движение будет затруднено на трех заездах со стороны пр.Калинина, бульвара Гагарина и с озера Провал. Ограничение на автодорогах запланирована с 7 утра до момента окончания основного мероприятия.