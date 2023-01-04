В 2023 году на Ставрополье в 2,8 раза увеличится господдержка аграриев

В 2023 году господдержка аграриев в регионе увеличится. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье в 2023 году господдержка сельхозпроизводителей, выращивающих овощи, вырастет в 2,8 раза. Выделенные средства пойдут на развитие тепличных комплексов.

В управлении пресс-службы и информационной политики главы региона рассказали, что на Ставрополье в поддержку аграриям направят примерно 57,9 млн рублей.

- В четырех округах Ставрополья расположено 11 крупных тепличных комплексов общей площадью 232,3 га. По итогам 2022 года ими было произведено 101,4 тыс. тонн овощной продукции, что на 7% выше уровня 2021-го, - уточняется в пресс-релизе.