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НовостиОбщество4 января 2023 10:10

В 2023 году на Ставрополье в 2,8 раза увеличится господдержка аграриев

Деньги выделяют на на развитие тепличных комплексов
Алексей ЗИМЕНОК
В 2023 году господдержка аграриев в регионе увеличится.

В 2023 году господдержка аграриев в регионе увеличится.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье в 2023 году господдержка сельхозпроизводителей, выращивающих овощи, вырастет в 2,8 раза. Выделенные средства пойдут на развитие тепличных комплексов.

В управлении пресс-службы и информационной политики главы региона рассказали, что на Ставрополье в поддержку аграриям направят примерно 57,9 млн рублей.

- В четырех округах Ставрополья расположено 11 крупных тепличных комплексов общей площадью 232,3 га. По итогам 2022 года ими было произведено 101,4 тыс. тонн овощной продукции, что на 7% выше уровня 2021-го, - уточняется в пресс-релизе.