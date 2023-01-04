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НовостиПроисшествия4 января 2023 10:19

В Северной Осетии полицейские задержали двух наркоторговцев из Владимировской области

Мужчины уже были судимы ранее
Алексей ЗИМЕНОК
Фото: МВД по республике Северная Осетия

Фото: МВД по республике Северная Осетия

В МВД по республике Северная Осетия рассказали, что накануне были задержаны два жителя Владимирской области. Задержанные уже были судимы ранее. Они приехали в республику для того, чтобы сбыть крупную партию наркотиков в столице региона.

По информации пресс-службы ведомства, злоумышленники были пойманы улице Б.Кабалоева во Владикавказе. Двое задержанных, 41-летний и 24-летний житель Владимировской области, при себе имели почти 400 доз мефедрона. Наркоторговцы дали признательные показания полицейским и уточнили, что приехали в столицу Северной Осетии для распространения наркотика через тайники-закладки.

Против двух жителей другого региона было возбуждено уголовное дело. Наркосбытчикам грозит до 20 лет лишения свободы.