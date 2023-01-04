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НовостиПроисшествия4 января 2023 10:28

В Пятигорске 4-летний ребенок получил в автоаварии перелом бедра

Его мать госпитализировали в больницу с переломом челюсти
Анфиса КИМЕНИНИКО
Мальчик в момент ДТП находился без детского удерживающего устройства. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Мальчик в момент ДТП находился без детского удерживающего устройства. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что в Пятигорске произошло серъезное ДТП. Сложную травму получил 4-летний ребенок, он находился в машине без автокресла.

По данным ведомства, ДТП произошло 4 января примерно в 9:20 утра на улице Володарского в городе-курорте Пятигорске. За рулем ВАЗ-2105 находилась 40-летняя женщина, которая не справилась с управлением и наехала на опору линии электропередач. В ДТП она сломала челюсть, а ее сын получил перелом бедра.

- Мальчик в момент ДТП находился без детского удерживающего устройства. За нарушение правил перевозки несовершеннолетнего в отношении матери составлен административный протокол, - уточнили сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края. Сотрудники ведомства также уточнили, что женщина пожаловалась им на мокрую дорогу.