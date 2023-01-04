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НовостиПроисшествия4 января 2023 11:29

На железной дороге в Пятигорске сбили 70-летнего пассажира

Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО
Анфиса КИМЕНИНИКО
Пассажирский поезд насмерть сбил 70-летнего пенсионера

Пассажирский поезд насмерть сбил 70-летнего пенсионера

Фото: Иван МАКЕЕВ

Печальные вести вновь приходит из Пятигорска, где на железнодорожном перегоне «Лермонтовская — Пятигорск» 70-летний пенсионер был сбит пассажирским поездом. Местный житель получил смертельные травмы и умер. Об этом рассказали в дежурной части линейного отдела полиции на станции Пятигорск.

Уточняется, что причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, - заявили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Сотрудники ведомства также напомнили ставропольцам о том, что железнодорожные пути — это зона повышенной опасности, а потому при приближении к рельсам нужно обязательно быть предельно собранным и внимательным. Важно снять наушники и прекратить пользоваться телефонами и гаджетами.