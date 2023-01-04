Центр Ставрополя будет перекрыт в рождественскую ночь

Проезд для машин в центре города в рождественскую ночь будет закрыт. Фото: Олег ЗОЛОТО

В рождественскую ночь краевой центр будет перекрыт для проезда автомобилистов. Это связано с проведением праздника.

Известно, что перекрыть дороги планируют с вечера 6 января 2023 года. Проезд будет закрыт с 20 вечера января до 4 утра 7 января по следующим улицам:

- по улице Дзержинского (от ул. Ломоносова до ул. Артема);

- Суворова (от ул. Советской до ул. Ставропольской);

- пер. Фадеева (от ул. Войтика до ул. Гражданской);

- ул. Соборной (от ул. Пирогова до пер. Командирского).

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в краевом центре на новогодние праздники 7 и 8 января для гостей и жителей Ставрополя пройдут концерты на 8 площадках.