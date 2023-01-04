В Ставрополе движение на дорогах парализовал сильный туман

Туман на Ставрополье, который затрудняет движения на трассах края, постепенно накрыл весь краевой центр. Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья предупреждают водителей об усилении тумана и ухудшении погодных условий.

В Ставрополе туман настолько густой, что видимость на дорогах - не более 20 метров, а местами даже не более 10. Видеокадрами из краевой столицы поделились в телеграм-канале ведомства.

- Обязательно снижайте скорость. Помните, предметы в тумане появляются внезапно и кажутся дальше, чем есть на самом деле, - попросили водителей в краевой Госавтоинспекции.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала, что сотрудники ДПС предупредили ставропольских автомобилистов об ухудшении погодных условий на региональных трассах.