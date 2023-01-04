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НовостиОбщество4 января 2023 15:29

В Ставрополе движение на дорогах парализовал сильный туман

Видимость местами не достигает 10 метров
Анфиса КИМЕНИНИКО

Туман на Ставрополье, который затрудняет движения на трассах края, постепенно накрыл весь краевой центр. Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья предупреждают водителей об усилении тумана и ухудшении погодных условий.

В Ставрополе туман настолько густой, что видимость на дорогах - не более 20 метров, а местами даже не более 10. Видеокадрами из краевой столицы поделились в телеграм-канале ведомства.

- Обязательно снижайте скорость. Помните, предметы в тумане появляются внезапно и кажутся дальше, чем есть на самом деле, - попросили водителей в краевой Госавтоинспекции.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала, что сотрудники ДПС предупредили ставропольских автомобилистов об ухудшении погодных условий на региональных трассах.