На Ставрополье заработала пятая ветроэлектростанция

В Ставропольском крае к работе приступила пятая по счету ветроэдектростанция. Об открытии нового промышленного объекта сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Берестовская ветроэлектростанция мощностью 60 мегаватт расположена в Петровском округе. Ранее ветропарки были открыты в Кочубеевском, Ипатовском, Труновском и Новоалександровском округах. В ближайшее время планируется запустить еще две ветроэлектростанции.

За год ветряками выработано почти два миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

По словам губернатора, развитие «зеленой» энергетики позволяет заботиться об экологии.

- Ветроэлектростанции позволили предотвратить выброс в атмосферу 890 тысяч тонн углекислого газа, - отметил Владимиров.