Пятигорские терренкуры очистят от завалов зимнего лесопада

Жители Пятигорска соберутся сегодня на первый в году субботник. Он пройдет на Машуке.

В планах – расчистить терренкуры гору от зимнего лесопада. Принять участие в городском мероприятии смогут все желающие. Встреча участников намечена на 9.30 утра у детского лагеря «Машук».

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в связи с субботником в Пятигорске с 7.00 утра и до завершения мероприятия будет ограничено движение автотранспорта.

Движение ограничено на трёх заездах: со стороны проспекта Калинина, бульвара Гагарина и озёра Провал.