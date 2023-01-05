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НовостиОбщество5 января 2023 6:19

Пятигорские терренкуры очистят от завалов зимнего лесопада

В городе-курорте состоится первый в году субботник
Алина МАКСИМОВА

Жители Пятигорска соберутся сегодня на первый в году субботник. Он пройдет на Машуке.

В планах – расчистить терренкуры гору от зимнего лесопада. Принять участие в городском мероприятии смогут все желающие. Встреча участников намечена на 9.30 утра у детского лагеря «Машук».

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в связи с субботником в Пятигорске с 7.00 утра и до завершения мероприятия будет ограничено движение автотранспорта.

Движение ограничено на трёх заездах: со стороны проспекта Калинина, бульвара Гагарина и озёра Провал.