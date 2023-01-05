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НовостиПроисшествия5 января 2023 6:42

На Ставрополье в жуткой аварии погиб 18-летний бесправник

На огромной скорости машина влетела в опору ЛЭП и перевернулась
Алина МАКСИМОВА

Смертельное ДТП произошло около 9 вечера 4 января на въезде в город Изобильный Ставропольского края. 18-летний местный житель за рулем Гранты разогнался и не смог справиться с управлением. На большой скорости машина вылетела с дороги, врезалась в опору ЛЭП и перевернулась.

Водителя с тяжелейшими травмами доставили в больницу. Спасти его, к сожалению, не удалось. Утром 5 января молодой человек скончался.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья, водитель ездил без прав. За его машиной числится 30 оплаченных штрафов за различные нарушения правил дорожного движения.

Проводится экспертиза на наличие алкоголя в крови погибшего.