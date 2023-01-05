Ставропольские спортсмены завоевали за год более 4 тысяч медалей

Спортсмены из Ставрополя за 2022 год заработали более 4 200 медалей. На счету спортсменов разных возрастов 1638 золотых медалей, 1351 серебряных и 1232 бронзовых.

Как отметили в мэрии, победителей и призеров готовят порядка 500 наставников в 15 муниципальных физкультурно-спортивных учреждениях. Тренировки ведутся по 38 видам спорта.

Кроме медалей спортсмены получили различные звания.

Один гимнаст получил мастера спорта России международного класса по прыжкам на батуте получил один гимнаст. 19 жителям краевой столицы присвоено спортивное звание «Мастер спорта России». Более 1,3 тысячи горожан получили спортивные разряды.