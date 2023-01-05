На Ставрополье за сутки выявлено 26 нетрезвых водителей

В Ставропольском крае продолжаются мероприятия по профилактике нетрезвого вождения.

За сутки 4 января инспекторами были выявлены 26 водителей с признаками опьянения. При этом 7 из них сели за рулем нетрезвыми повторно. Все нарушители отстранены от управления транспортными средствами.

Тем временем на территории края за минувшие сутки произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. По данным Госавтоинспекции Ставрополья, в ДТП пострадали 5 человек. Погибших нет.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала о смертельном ДТП в Изобильном. Там в страшной аварии погиб 18-летний водитель без прав.