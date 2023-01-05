Технопарки Ставрополя обеспечили работой более 2,1 тысяч горожан

В Ставрополе активно развиваются крупные инвестиционные площадки, резидентами которых на сегодняшний день являются порядка 120 резидентов.

Так, на территории технопарка «Монокристалл» размещены производства по выпуску высокотехнологичной экспортоориентированной продукции. Как сообщили в горадминистрации, общий объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей. Здесь размещены 7 резидентов. Рабочими местами обеспечены 1166 человек.

В технопарке «Мастер» реализуют свои проекты 110 резидентов. Инвестиционный портфель за шесть лет деятельности составил 545 млн рублей. Создано более 1 тысячи рабочих мест. На территории парка производятся промышленные конвейеры, стальные трубы, прицепная техника, автоматизированные мойки, пластиковая фурнитура, трикотажные изделия и другое.

Общий объем выручки резидентов с 2016 по 2021 год составил более 9 млрд рублей.