Во Владикавказе 6 января ограничат движение на некоторых улицах

Во Владикавказе из-за праздничных мероприятий частично ограничат движение. Речь идет о перекрытии улиц, прилегающих к храмам.

Ограничения будут введены с 9 утра 6 января и до завершения мероприятий.

Движение для автотранспорта ограничат по улицам:

- Кантемировская (от ул. К. Хетагурова до ул. Армянская);

- Рождественская (от ул. А.Кантемировская до ул. Армянская);

- Августовских событий (от ул. О. Кошевого до ул. Чапаева)

- Церетели (от ул. Ботоева до ул. Бородинской);

- Тургеневская (от ул. Таутиева до ул. Барбашова);

- Дзержинского (от пр. Доватора до ул. Гончарова);

- Гастелло (от ул. Кубалова до ул. Ген. Плиева);

- Митькина (от ул.Гастелло до входа в Православный Храм пророка Божия Илии на ул. Гастелло); ул. Красногвардейская (от въезда в парк Мемориал Славы).

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений.