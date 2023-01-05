Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 12:42

Во Владикавказе 6 января ограничат движение на некоторых улицах

Город перекроют на подъездах к храмам
Алина МАКСИМОВА

Во Владикавказе из-за праздничных мероприятий частично ограничат движение. Речь идет о перекрытии улиц, прилегающих к храмам.

Ограничения будут введены с 9 утра 6 января и до завершения мероприятий.

Движение для автотранспорта ограничат по улицам:

- Кантемировская (от ул. К. Хетагурова до ул. Армянская);

- Рождественская (от ул. А.Кантемировская до ул. Армянская);

- Августовских событий (от ул. О. Кошевого до ул. Чапаева)

- Церетели (от ул. Ботоева до ул. Бородинской);

- Тургеневская (от ул. Таутиева до ул. Барбашова);

- Дзержинского (от пр. Доватора до ул. Гончарова);

- Гастелло (от ул. Кубалова до ул. Ген. Плиева);

- Митькина (от ул.Гастелло до входа в Православный Храм пророка Божия Илии на ул. Гастелло); ул. Красногвардейская (от въезда в парк Мемориал Славы).

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений.