Во Владикавказе 6 января ограничат движение на некоторых улицах

Во Владикавказе из-за праздничных мероприятий частично ограничат движение. Речь идет о перекрытии улиц, прилегающих к храмам.
Ограничения будут введены с 9 утра 6 января и до завершения мероприятий.
Движение для автотранспорта ограничат по улицам:
- Кантемировская (от ул. К. Хетагурова до ул. Армянская);
- Рождественская (от ул. А.Кантемировская до ул. Армянская);
- Августовских событий (от ул. О. Кошевого до ул. Чапаева)
- Церетели (от ул. Ботоева до ул. Бородинской);
- Тургеневская (от ул. Таутиева до ул. Барбашова);
- Дзержинского (от пр. Доватора до ул. Гончарова);
- Гастелло (от ул. Кубалова до ул. Ген. Плиева);
- Митькина (от ул.Гастелло до входа в Православный Храм пророка Божия Илии на ул. Гастелло); ул. Красногвардейская (от въезда в парк Мемориал Славы).
Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений.