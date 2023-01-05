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НовостиТуризм5 января 2023 13:10

В Кисловодске загрузка гостиниц выросла вдвое за год

Число забронированных ночевок в отелях курорта увеличилось на 200%
Алина МАКСИМОВА

Более чем в два раза выросла загрузка гостиниц Кисловодска за прошедший год.

По информации горадминистрации, на 200% увеличилось число забронированных ночевок в отелях курорта и составило 8 дней.

- Такой средний срок пребывания в гостиницах является рекордным, - отметил глава курортного города Евгений Моисеев.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря новой стратегии развития курорта. Помимо лечебного туризма на КМВ активно развивается событийный, спортивный, экологический и деловой туризм.