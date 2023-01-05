Скорая с пациентом перевернулась в результате ДТП в Ставрополе

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Ставрополе произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Инцидент произошел около 15.00 5 января на перекрестке Мира – Ломоносова.

Водитель Гранты столкнулся со скорой, которая ехала на «красный», но с включенными маяками и сиреной. От удара спецавтомобиль с пациентом и врачами перевернулся на бок и врезался в Kia.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, два врача и пассажир, сопровождающий пациента скорой, доставлены в больницу с ушибами и ссадинами. Водители всех автомобилей, участвующих в ДТП, не пострадали. Пациент скорой также не получил никаких травм.

По словам 52-летнего водителя Гранты, он в последний момент заметил скорую помощь и просто не успел притормозить.

По факту ДТП проводится проверка.