Скорая с пациентом перевернулась в результате ДТП в Ставрополе

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.
В Ставрополе произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Инцидент произошел около 15.00 5 января на перекрестке Мира – Ломоносова.
Водитель Гранты столкнулся со скорой, которая ехала на «красный», но с включенными маяками и сиреной. От удара спецавтомобиль с пациентом и врачами перевернулся на бок и врезался в Kia.
По данным Госавтоинспекции Ставрополья, два врача и пассажир, сопровождающий пациента скорой, доставлены в больницу с ушибами и ссадинами. Водители всех автомобилей, участвующих в ДТП, не пострадали. Пациент скорой также не получил никаких травм.
По словам 52-летнего водителя Гранты, он в последний момент заметил скорую помощь и просто не успел притормозить.
По факту ДТП проводится проверка.