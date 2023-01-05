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НовостиОбщество5 января 2023 14:44

Президент исполнил мечту 7-летнего ставропольца Давида Шмелева

Мальчик побывал в военной академии и получил в подарок коньки
Алина МАКСИМОВА

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 7-летнего Давида Шмелева из Ставропольского края. Желание мальчика побывать военной академии вооруженных сил России исполнилось в рамках ежегодной акции «Елка желаний».

Вместе с семьей, родителями и сестрами, Давид приехал в Москву, где посетил не только академию, но и побывал в центре океанографии «Москвариуме».

В телефонной беседе с президентом Давид рассказал, что собирается с родными побывать еще и на столичном катке. Глава государства пообещал передать ему через своих помощников коньки.