Президент исполнил мечту 7-летнего ставропольца Давида Шмелева

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 7-летнего Давида Шмелева из Ставропольского края. Желание мальчика побывать военной академии вооруженных сил России исполнилось в рамках ежегодной акции «Елка желаний».

Вместе с семьей, родителями и сестрами, Давид приехал в Москву, где посетил не только академию, но и побывал в центре океанографии «Москвариуме».

В телефонной беседе с президентом Давид рассказал, что собирается с родными побывать еще и на столичном катке. Глава государства пообещал передать ему через своих помощников коньки.