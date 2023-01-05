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НовостиПроисшествия5 января 2023 16:43

Жительница Ставрополя устроила шопинг с найденной на улице банковской картой

В отношении нее завели уголовное дело за трату чужих средств
Алина МАКСИМОВА

Полиция Ставрополя разбирается в деле о краже средств с банковской карты одной из местных жительниц. С заявлением в правоохранительные органы обратилась горожанка, которая рассказала, что потеряла карту, а позже обнаружила, что со счета пропали деньги.

Выяснилось, что карту на одной из улиц нашла 26-летняя жительница Ставрополя. Искать владельца пластиковой карты она не стала, а отправилась за покупками. Она оплатила бесконтактным способом 21 покупку в различных магазинах города.

В отделе полиции она созналась в содеянном.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.