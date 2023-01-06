На Ставрополье поймали граждана, находящегося в розыске с 2020 года

В Ставропольском крае за сутки поймали граждана, находящегося в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Жителя Воронежа поймали на КПП «Ищерское». В этот момент он ехал как пассажир в легковой машине. Проверка показала, что он находится в федеральном розыске с 2020 года.

А на КПП «Затеречный» поймали 30-летнего жителя Ставрополья, который на рейсовом автобусе ехал в Кизляр. Самой опасной поимкой для полицейских стал 26-летний житель Саратовской области, который был в международном розыске с 2016 года. Его задержали на КПП "Урух" в Северной Осетии.