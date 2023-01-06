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НовостиПроисшествия6 января 2023 6:59

Жительница Краснодара устроила ДТП с двумя пострадавшими под Минводами

Медпомощь понадобилась сыну водителя
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

Под Минеральными Водами водитель Kia Sportage устроила ДТП, в котором пострадал ее сын. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась 5 января на 333 километре трассы "Кавказ". Водитель не рассчитала боковой интервал, зацепила трос и попала на встречку. В результате машина съехала с дороги и перевернулась.

- Рваные раны и ушибы получили 36-летняя водитель и ее 10-летний сын, жители Краснодара. Благодаря пристегнутым ремням безопасности серьезных травм удалось избежать, - сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

За последние два года водитель 14 раз привлекали к ответственности за нарушение скорости. В момент аварии она была трезвой. По факту идет проверка.