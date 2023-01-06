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НовостиОбщество6 января 2023 7:22

Офицеры из Ставрополя исполнили новогоднюю мечту мальчика

Ребенку подарили велосипед
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Командиры 49-й общевойсковой армии ЮВО в Ставрополе поучаствовали в благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Офицеры штаба сорвали с новогодней елки четыре конверта с желаниями детей. Всеволод Савинов и Юра Маташуков просили современные велосипеды. Александр Федоренко пожелал компьютерный планшет, а Варвара Матющенко загадала детские наушники.

Один из детей - Юра - уже получил свой подарок. Мальчик был очень счастлив неожиданному визиту офицеров.

- Кроме того, все конверты с желаниями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, живущих в многодетных семьях – также будут исполнены в самое кратчайшее время, - сообщает пресс-служба ЮВО.