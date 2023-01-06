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НовостиОбщество6 января 2023 8:24

Почетных граждан Ставрополя увековечат на интерактивной доске

Для пилонов выдающимся горожанам не осталось мест
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В 2023 году в Ставрополе благоустроят переходную часть проспекта Октябрьской Революции. За реконструкцию территории проголосовали горожане, сообщают местные власти.

Рабочие заменят на участке тротуарную плитку и установят там около 90 скамеек и 50 урн. Кроме того, в проект вошел ремонт уличного освещения на проспекте и замена входной группы в Центральный парк. Также реконструкция предусматривает озеленение - более семи тысяч квадратных метров отдадут под насаждения, газоны и клумбы.

Помимо прочего, изменения коснутся и Аллею почетных граждан, которая находится на проспекте. Из-за того, что уже затруднительно ставить новые пилоны для выдающихся горожан, было решено установить интерактивную доску почетных граждан Ставрополя.

Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя