Ставропольская епархия анонсировала главные рождественские службы в крае

Ставропольская и Невинномысская епархия анонсировала ключевые рождественские службы.

- Всенощное бдение начнется в 17 часов 6 февраля в Андреевском соборе Ставрополя.

- Полночная рождественская служба будет проходить во всех православных храмах Ставрополья. Правящий архиерей совершит Божественную Литургию в Казанском соборе города Ставрополя. Ее можно будет посмотреть в прямом эфире.

- Всенощное бдение также состоится вечером 7 февраля в Казанском кафедральном соборе Ставрополя. Службу проведет митрополит Кирилл.