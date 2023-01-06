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НовостиОбщество6 января 2023 10:41

Ставропольская епархия анонсировала главные рождественские службы в крае

Епархия выделила три главные службы
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Ставропольская и Невинномысская епархия анонсировала ключевые рождественские службы.

- Всенощное бдение начнется в 17 часов 6 февраля в Андреевском соборе Ставрополя.

- Полночная рождественская служба будет проходить во всех православных храмах Ставрополья. Правящий архиерей совершит Божественную Литургию в Казанском соборе города Ставрополя. Ее можно будет посмотреть в прямом эфире.

- Всенощное бдение также состоится вечером 7 февраля в Казанском кафедральном соборе Ставрополя. Службу проведет митрополит Кирилл.