На Ставрополье водитель насмерть разбился в ДТП

В Ставропольском крае на трассе насмерть разбился водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась днем 6 января на 403 километре трассы "Кавказ" в Кировском округе. Водитель "девятки" выезжал со второстепенной дороги и уступил дорогу Ладе Приора. За рулем первой машины был 76-летний житель Кабардино-Балкарии. Его доставили в больницу Нальчика, где он умер.

Фото: УГИБДД

- Установлено, что погибший за последние 2 года неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Признаков опьянения не имел. Водитель Приоры, 22-летний житель КБР, в ДТП не пострадал, он тоже является злостным нарушителем ПДД, - сообщает УГИБДД.

Фото: УГИБДД

По факту проводится проверка.