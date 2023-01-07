На Ставрополье в рождественскую ночь водитель устроила смертельное ДТП

Фото: УГИБДД по СК

В Буденновском округе начинающий водитель спровоцировал смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась после 23 часов 6 января в селе Орловка. 20-летняя водитель Ниссан Альмеране на скорости справилась с управлением , съехала с дороги и столкнулась с деревом. В реанимацию госпитализировали всех, кто был в салоне: водителя и трех пассажиров, все они местные жители. Спустя несколько часов от травм умер 30-летний пассажир.

Фото: УГИБДД по СК

- Тяжесть травм участников обусловлена не пристегнутыми ремнями безопасности. 20-летняя девушка, находившаяся за рулём, получила права 2 года назад, автоаварию совершила на чужом автомобиле (принадлежит одному из пассажиров), в момент ДТП была трезва. По факту происшествия проводится проверка, - сообщает ГИБДД.