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НовостиОбщество7 января 2023 15:44

В Ставрополе 80 единиц техники выпустили расчищать снег на дорогах

Службы работают круглосуточно
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставрополе продолжают бороться со снегом и льдом на дорогах. На работу выехали 80 единиц техники, сообщили власти города.

Отмечается, что коммунальные службы дежурят круглосуточно, чтобы дороги, тротуары и остановки очищены и посыпаны пескосоляной смесью.

- Первостепенная задача - свести к минимуму аварийность на основных автомобильных магистралях. Еще один важный момент - посыпка тротуаров и остановочных павильонов. Здесь не всегда может пройти коммунальная техника и тогда приходится работать вручную. Но наши службы делают все возможное для безопасности и комфорта горожан, - пишет мэр Иван Ульянченко.