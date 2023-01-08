Беременная женщина и ребенок пострадали при взрыве газа в Дагестане

Женщина на поздних сроках беременности и трехлетний ребенок попали в Хасавюртовскую ЦГБ ночью 8 января, пострадав при взрыве газа в подвале многоквартирного дома.

Получил травмы и еще один человек - всего трое. Подробности рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

- Взрослому мужчине помощь была оказана амбулаторно. Более серьезные травмы получили трехлетний ребенок и женщина на поздних сроках беременности, - сообщает ведомство. - Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, оказана необходимая помощь травматологом. У малыша черепно-мозговая травма, у будущей мамы - переломы лодыжек.

Сейчас их жизням ничего не угрожает. Женщина и ребенок продолжат получать лечение в стационаре, где имеется все необходимое. Вопрос находится под личным контролем министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой.