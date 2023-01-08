Мальчик со Ставрополья, попросивший у Путина машину маме, попал в эфир федерального канала

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В эфире федерального канала показали мать с сыном из села Алексеевского Ставропольского края.

Став гостями передачи «Мужское / Женское» Инна Агеева и Миша Гарибян рассказали, как в 2021 году Владимир Путин подарил им белую «Lada Granta». Мальчик написал президенту России письмо с просьбой купить им на Новый год автомобиль, чтобы облегчить жизнь его маме с больными суставами, которой приходится поздно возвращаться с работы домой пешком с тяжелыми сумками.

Письмо прочла и показала знакомым сотрудница сельской администрации. Мечту ребенка высмеяли, а его мать «захейтили». Но история в итоге закончилась хорошо.

- 17 февраля нам позвонили с администрации и сказали, что мы должны приехать в салон Ставрополя за автомобилем. <...> С появлением автомобиля жизнь изменилась кардинально. Нужно было раньше дойти до маршрутки в 4 утра. И назад поздно приезжала. Я теперь счастливая автоледи благодаря своему любимому сыну, - рассказала Инна.