Штормовой ветер и -20 градусов прогнозируют синоптики на Ставрополье

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В Ставропольском крае первая в 2023 году рабочая неделя начнется с похолодания до -20 градусов. Такую температуру прогнозируют синоптики регионального Гидрометцентра предстоящей ночью в Ставрополе и местами в регионе.

Днем 9 января столбики термометров опустятся до -9 по краю и до -6 в Ставрополе. Осадков в региональном центре не ожидается, но сохранятся гололедно-изморозевые явления. Ветер будет дуть со скоростью 9-11 м/c.

Во вторник - 10 января, синоптики прогнозируют -5...-10 градусов по краю в сочетании со штормовым ветром с порывами до 20-25 м/с в западной части Ставрополья. В Ставрополе в этот день скорость ветра достигнет 21-23 м/с при температуре воздуха -7...-9 градусов.