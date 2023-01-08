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НовостиОбщество8 января 2023 13:51

В Ставрополе построят 9 км уличного освещения

Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

Девять километров линий уличного освещения построят в Ставрополе в 2023 году. В администрации города рассказали, что фонари установят на подъездных дорогах к садовым товариществам «Ветеран» и «Кавказ».

На улицах Черниговской и в районе дома № 91 Б на Ленина тоже станет по ночам светло. Появится освещение и на улицах Десантников, Кавказский тракт, Герцена и проспекте Гимназический.

Проведут освещение на участках улиц Доваторцев, Гренадерский, Южной Заставы, Пономаренко, Косенко, 60 лет Победы, Стартовая, Крестовая, Балахонова.

Кстати, в 2022 году в Ставрополе построили 6 км уличного освещения.