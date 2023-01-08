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НовостиЭкономика8 января 2023 13:59

К 2024 году Ставрополье планирует вдвое увеличить продовольственный экспорт

Край укрепляет деловые связи с 10 странами
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

К следующему году Ставропольский край может вдвое увеличить экспорт продовольственных продуктов, заявил губернатор. Для этого запланированы четыре инвестпроекта по модернизации производства масла, мучных изделий, минеральных вод и безалкогольных напитков.

Регион осваивает зарубежные рынки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и укрепляет связи с 10 странами - Саудовской Аравией, Китаем, Азербайджаном, Грузией, Арменией, Турцией, Индией, Экваториальной Гвинеей, Сингапуром и Афганистаном.

По словам Владимира Владимирова, только к концу прошлого года Ставрополье поставило за границу продукции АПК на 546 млн долларов. Это на 14% выше показателя 2021 года.

- Причем две трети от этого объема - это переработка, готовый продукт, а не сырье. То есть ставропольские предприятия получают больше прибыли, - отметил глава края.