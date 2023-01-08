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НовостиПроисшествия8 января 2023 14:49

В Ставрополе 69-летний водитель-лихач сломал руку в ДТП

Пожилой нарушитель врезался в кирпичное ограждение
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: УГИБДД СК

Фото: УГИБДД СК

В Ставрополе 8 января произошла авария на улице Селекционной. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по краю, водитель «Хендэ» не справился с управлением и врезался в кирпичное ограждение.

- С переломом руки в больницу доставлен 69-летний житель Шпаковского округа, который был трезв, - добавили в Госавтоинспекции. - Пострадавший за последние два года аж 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

После ДТП начата проверка. Поскольку водителю придется в гражданском порядке водителю возместить ущерб за разрушенное ограждение.