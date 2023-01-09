За праздники на Ставрополье коронавирусом заболели 176 человек

На Ставрополье за прошедшие праздники с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года от коронавируса выздоровел 276 человек, а заболели 176 человек, среди которых 17 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 43 пациентам, в том числе 7 детям. Летальных случаев от заболевания зарегистрировано не было.

— За праздничные дни из-под наблюдения врачей были выписаны 276 человек. Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках. На Ставрополье достоточно коек для лечения коронавирусных пациентов. На сегодняшний день их число составляет 154 места. При этом половина из них – свободна, – сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в соцсетях.

О мерах эпидпрофилактики забывать не стоит, а вакцинация против «короны» продолжается. За праздники первый компонент вакцины получили 1272 человека, а полный курс иммунизации прошли 1012 человек.