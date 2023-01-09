В магазинах Ставрополя доля местной продукции превысила 70%

Доля продукции от ставропольских производителей в краевой столице перевалила за 70%, результаты развития потребительского рынка эксперты оценивают позитивно. Местные производители держат планку по количеству продаж в торговых сетях.

За 10 месяцев 2022 года, как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, оборот торговли составил 263,2 млрд рублей, цифры по общественному питанию превышают 17 млрд рублей.

— Сейчас в Ставрополе осуществляют деятельность 3082 объекта розничной торговли общей площадью 962 тысяч квадратных метров. В прошлом году в краевой столице открылись еще шесть новых торговых точек общей площадью 2,4 тысяч квадратных метров, – сообщает ведомство.

Услуги общественного питания в Ставрополе предоставляют 542 заведения. В 2022 году открылись 22 точки, в которых помещаются 810 посетителей. Также ярмарки выходного дня, которых в 2022 году прошло 284, посетили 100 тысяч человек. Из-за спроса на них в январе 2023 года пройдут новые ярмарки.