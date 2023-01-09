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НовостиПроисшествия9 января 2023 6:31

На Ставрополье 21-летний водитель выпрыгнул из горящего автомобиля в движении

Предварительной причиной возгорания назвали неисправную проводку
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновске на Ставрополье 8 января примерно в 14:00 на улице Ленинская во время движения загорелась «Лада Веста». Водитель машины спасся от огня, выпрыгнув из горящего транспорта. Сам автомобиль поехал в сторону дома и впоследствии врезался в него.

На место вызвали спецслужбы, чтобы разобраться с произошедшим и обезопасить людей от загоревшегося транспорта. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, автомобиль выгорел полностью.

— 21-летний водитель опалил лицо и получил ожоги головы, он госпитализирован. По факту автоаварии проводится проверка, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки, – сообщает ведомство.

Также напомним об аварии на Ставрополье, в которой 69-летний водитель-лихач сломал руку. Пожилой мужчина не справился с управлением и врезался в кирпичное ограждение.